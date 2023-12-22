Новгородцев Федор Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1794
Дочь: Новгородцева Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Новгородцева Елена Григорьева
Рождение ребёнка
29.06.1796
Сын: Новгородцев кузьма Федоров
Мать ребёнка: Новгородцева Елена Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно