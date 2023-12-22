Новгородцев Федор Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородцев Федор Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1794

Дочь: Новгородцева Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Новгородцева Елена Григорьева

Рождение ребёнка
29.06.1796

Сын: Новгородцев кузьма Федоров

Мать ребёнка: Новгородцева Елена Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородцева Елена Григорьева

Смерть
Неизвестно
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