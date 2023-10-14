Сережников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сережников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1979

Сын: Сережников Алексей Александрович

Мать ребёнка: Сережникова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
29.12.1983

Дочь: Маслова Елена Александровна

Мать ребёнка: Сережникова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сережников Петр Александрович

Мать ребёнка: Сережникова Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сережникова Ольга Петровна

Смерть
Неизвестно
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