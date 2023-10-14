Сережников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1979
Сын: Сережников Алексей Александрович
Мать ребёнка: Сережникова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
29.12.1983
Дочь: Маслова Елена Александровна
Мать ребёнка: Сережникова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сережников Петр Александрович
Мать ребёнка: Сережникова Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно