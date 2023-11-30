Душкина (?, Жерноклеева​) Татьяна Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДушкина (?, Жерноклеева​) Татьяна Потаповна

Душкина (?, Жерноклеева​) Татьяна Потаповна

Место рождения

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Оскол, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Жерноклеева Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Яковъ ​кондратьевъ​ Сынъ Жерноклевовъ? Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Жерноклеева Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Яковъ ​кондратьевъ​ Сынъ Жерноклевовъ? Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
1703

Сын: ​трафимъ Жерноклевовъ Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Яковъ ​кондратьевъ​ Сынъ Жерноклевовъ? Яков Кондратьевич

Развод
Около 1722

Муж: Яковъ ​кондратьевъ​ Сынъ Жерноклевовъ? Яков Кондратьевич

Бракосочетание
Около 1722

Муж: Ульянъ Ивановъ Сынъ ​душкинъ​ Ульян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковъ ​кондратьевъ​ Сынъ Жерноклевовъ? Яков Кондратьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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