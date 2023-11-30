Душкина (?, Жерноклеева) Татьяна Потаповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Рождение ребёнка
1703
Рождение ребёнка
1703
Развод
Около 1722
Бракосочетание
Около 1722
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно