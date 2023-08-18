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Мусихин Кормашка Савин

Место рождения

поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1651

Дата смерти

После 1688

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1651

Отец: Мусихин Савва (Савка) Климов

Мать: не указана

поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Мусихин Филипп (Филка) Корманов

Мать ребёнка: не указана

поч. новоросчисной над ключем, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Мусихин Севастьян Корманов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. новоросчисной над ключем, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1688
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