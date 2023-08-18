Мусихин Кормашка Савин
Место рожденияпоч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1651
Дата смертиПосле 1688
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1651
Отец: Мусихин Савва (Савка) Климов
Мать: не указана
поч. Мусихинский, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Мусихин Филипп (Филка) Корманов
Мать ребёнка: не указана
поч. новоросчисной над ключем, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678
Сын: Мусихин Севастьян Корманов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. новоросчисной над ключем, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1688