Синицын Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1897
Дата смерти25.09.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1897
Отец: Синицын Алексей
Мать: Синицына ?
Рождение ребёнка
1924
Сын: Синицын Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Синицина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
29.05.1928
Сын: Синицын Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Синицина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Синицина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синицын Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Синицина Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1944