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Синицын Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Любимовка, Петровский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

07.11.1897

Дата смерти

25.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1897

Отец: Синицын Алексей

Мать: Синицына ?

Любимовка, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Синицын Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Синицина Анастасия Григорьевна

Муромцево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.05.1928

Сын: Синицын Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Синицина Анастасия Григорьевна

Муромцево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Синицина Анастасия Григорьевна

Муромцево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицын Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Синицина Анастасия Григорьевна

Муромцево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицина Анастасия Григорьевна

Смерть
25.09.1944
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