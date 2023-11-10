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Зыкова Парасковья Ивановна

Место рождения

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
С 1842 по 1843

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
С 1848 по 1849

Сын: Зыков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зыков Егор Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зыков Данила Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Петрович

Смерть
После 1858
Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
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