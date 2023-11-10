Зыкова Парасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович
Рождение ребёнка
С 1842 по 1843
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович
Рождение ребёнка
С 1848 по 1849
Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зыков Егор Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Зыков Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Иван Петрович
Смерть
После 1858