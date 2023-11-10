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Сухих Яков Иванович

Место рождения

Чудный Починок, Никольская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Чудный Починок, Никольская волость, Сольвычегодский уезд
Дата рождения высислена исходя из записи в метрической книге Спасской Поршенской церкви о браке в 1892 году в возрасте 25 лет
Бракосочетание
03.02.1892

Жена: Сухих Марина Николаевна

Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.03.1893

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Сухих Марина Николаевна

Леонтий и Александра - близнецы. См метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
13.03.1893

Сын: Сухих Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: Сухих Марина Николаевна

Леонтий и Александра - близнецы. См метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
Неизвестно
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