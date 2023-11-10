Сухих Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения высислена исходя из записи в метрической книге Спасской Поршенской церкви о браке в 1892 году в возрасте 25 лет
Бракосочетание
03.02.1892
Жена: Сухих Марина Николаевна
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.03.1893
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Сухих Марина Николаевна
Леонтий и Александра - близнецы. См метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
13.03.1893
Мать ребёнка: Сухих Марина Николаевна
Леонтий и Александра - близнецы. См метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
Неизвестно