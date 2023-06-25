Чеботарёва (Миняйлова) Любовь Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёва (Миняйлова) Любовь Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миняйлов Илья Никодимович

Мать: Миняйлова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
21.12.1977

Дочь: Щербакова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Чеботарёв Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботарёв Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Чеботарёв Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеботарёва Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Чеботарёв Алексей Сергеевич

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