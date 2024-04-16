Иванович Григорий
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти15.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 37 гв. стр. 12 гв. сд №105 за время с 15 по 19 октября 1943 г. | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 15... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Похозяйственная книга №2 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 19-20
Работа или профессия
Неизвестно
Чернорабочий | Карточка на военнослужащего, прибывшего на Пензенский пересыльный пункт ОВК | Возможна опечатка в написании фамилии («Аликеев» вместо «Аникеев») | Центральный архив Министерства обороны... Показать все
Образование
Неизвестно
5 классов | Карточка на военнослужащего, прибывшего на Пензенский пересыльный пункт ОВК | Возможна опечатка в написании фамилии («Аликеев» вместо «Аникеев») | Центральный архив Министерства обороны Ро... Показать все
Место жительства
С 1925 по 1943
Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 37 гв. стр. 12 гв. сд №105 за время с 15 по 19 октября 1943 г. | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 15... Показать все
Смерть
15.10.1943
Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 37 гв. стр. 12 гв. сд №105 за время с 15 по 19 октября 1943 г. | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 15... Показать все
Похороны
15.10.1943
Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 37 гв. стр. 12 гв. сд №105 за время с 15 по 19 октября 1943 г. | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 15... Показать все