Иванович Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванович Григорий

Место рождения

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

15.10.1943

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Аникеев Иван

Мать: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 37 гв. стр. 12 гв. сд №105 за время с 15 по 19 октября 1943 г. | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 15... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Похозяйственная книга №2 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 19-20
Работа или профессия
Неизвестно
Чернорабочий | Карточка на военнослужащего, прибывшего на Пензенский пересыльный пункт ОВК | Возможна опечатка в написании фамилии («Аликеев» вместо «Аникеев») | Центральный архив Министерства обороны... Показать все
Образование
Неизвестно
5 классов | Карточка на военнослужащего, прибывшего на Пензенский пересыльный пункт ОВК | Возможна опечатка в написании фамилии («Аликеев» вместо «Аникеев») | Центральный архив Министерства обороны Ро... Показать все
Место жительства
С 1925 по 1943
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 37 гв. стр. 12 гв. сд №105 за время с 15 по 19 октября 1943 г. | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 15... Показать все
Смерть
15.10.1943
Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 37 гв. стр. 12 гв. сд №105 за время с 15 по 19 октября 1943 г. | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 15... Показать все
Похороны
15.10.1943
Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 37 гв. стр. 12 гв. сд №105 за время с 15 по 19 октября 1943 г. | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 15... Показать все

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