Шелоп (Горобец) Марина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1978
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1978
Отец: Горобец Фёдор Фёдорович
Мать: Горобец Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.2011
Отец ребёнка: Шелоп Олег Петрович
Рождение ребёнка
13.06.2016
Отец ребёнка: Шелоп Олег Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелоп Владислава
Отец ребёнка: Шелоп Олег Петрович