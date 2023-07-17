Шелоп (Горобец) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелоп (Горобец) Марина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1978

Отец: Горобец Фёдор Фёдорович

Мать: Горобец Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
09.02.2011

Сын: Шелоп Тимофей Олегович

Отец ребёнка: Шелоп Олег Петрович

Рождение ребёнка
13.06.2016

Сын: Шелоп Степан Олегович

Отец ребёнка: Шелоп Олег Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелоп Владислава

Отец ребёнка: Шелоп Олег Петрович

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