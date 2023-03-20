Жуковская (Жуковская) Вера
Место рождениядер. Петровичи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
дер. Петровичи
Рождение ребёнка
28.05.1914
Сын: Демидов Леонид Артемьевич
Отец ребёнка: Демидов Артем Демидович
климовичи, Смоленской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демидов Артем Демидович
Смерть
1964
Похороны
Неизвестно