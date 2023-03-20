Жуковская (Жуковская) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуковская (Жуковская) Вера

Жуковская (Жуковская) Вера

Место рождения

дер. Петровичи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

дер. Петровичи
Рождение ребёнка
28.05.1914

Сын: Демидов Леонид Артемьевич

Отец ребёнка: Демидов Артем Демидович

климовичи, Смоленской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидов Артем Демидович

Смерть
1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close