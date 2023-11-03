Васильев Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти30.08.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.06.1836
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рекина Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.08.1873
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
80 лет, от старости