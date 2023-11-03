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Васильев Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

30.08.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.06.1836

Сын: Васильев Михаил Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рекина Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.08.1873
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
80 лет, от старости
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