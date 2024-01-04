Татьяна Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.
Отец: Родион Емельянов
Мать: Анна Иванова/Васильева
Бракосочетание
Около 1813 ст.
Муж: Петр Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Петръ Петровъ
Отец ребёнка: Петр Михайлов
Н. Голенково, Селижаровский район, Тверская область, Россия
Смерть
Неизвестно