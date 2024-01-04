Татьяна Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: Родион Емельянов

Мать: Анна Иванова/Васильева

Бракосочетание
Около 1813 ст.

Муж: Петр Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Петръ Петровъ

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Н. Голенково, Селижаровский район, Тверская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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