Мотов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1927
Дата смерти09.11.1971
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1927
Отец: Смирнов Иван Николаевич
Мать: Мотова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.11.1971