Мотов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1927

Дата смерти

09.11.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1927

Отец: Смирнов Иван Николаевич

Мать: Мотова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.11.1971
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