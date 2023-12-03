Варсеник Агабековна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кима
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагик
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атом
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смбат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарник
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Генрик
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аветик
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно