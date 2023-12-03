Варсеник Агабековна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варсеник Агабековна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агабек

Мать: Сатеник

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кима

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагик

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атом

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смбат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарник

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генрик

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аветик

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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