Вознесенский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1921
Сын: Вознесенский Николай Александрович
Мать ребёнка: Вознесенская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Вознесенская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Вознесенская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознесенский Леонид Александрович
Мать ребёнка: Вознесенская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вознесенский Михаил Александрович
Мать ребёнка: Вознесенская Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно