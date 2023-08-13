Вознесенский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенский Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1921

Сын: Вознесенский Николай Александрович

Мать ребёнка: Вознесенская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Вознесенская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Вознесенская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознесенский Леонид Александрович

Мать ребёнка: Вознесенская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вознесенский Михаил Александрович

Мать ребёнка: Вознесенская Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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