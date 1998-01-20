Князева Елизавета Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Елизавета Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1918

Дата смерти

20.01.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1938

Дочь: Фачкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Александрович

Рождение ребёнка
08.10.1947

Сын: Князев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Князев Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Алексей Алексеевич

Смерть
20.01.1998
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