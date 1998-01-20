Князева Елизавета Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1918
Дата смерти20.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1938
Дочь: Фачкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.10.1947
Сын: Князев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Князев Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1998