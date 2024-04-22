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Федосья Алексеева (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Алексей Иванов (Ич)

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
08.01.1865 ст.

Сын: Иван Андреев (Ич)

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Кондратьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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