Субботина (Столярова (Столярова)) Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Бракосочетание
11.09.1877
Метрические свидетельства Военного-морского духовенства о бракосочетании 11 сентября 1877 года Малоярославецкого Калужской губернии мещанина Василия Самсоныча Суботина с крестьянкой Смоленской губерни... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1878
Дочь: Ерохина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Сампсоныч
Рождение ребёнка
25.05.1880
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Сампсоныч
Рождение ребёнка
02.02.1883
Дочь: Куксинская Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Сампсоныч
Рождение ребёнка
03.12.1885
Дочь: Александрова Мария (Муся) Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Сампсоныч
Место жительства
С 1896 по 1898
Санкт-Петербург. Итальянская 18
Место жительства
С 1899 по 1904
Подьяческая 34
Место жительства
С 1905 по 1909
Невский 109
Место жительства
С 1909 по 1916
Невский пр. 111
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
1923
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область