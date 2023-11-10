Субботина (Столярова (Столярова)) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Столярова (Столярова)) Мария Петровна

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Место рождения

Мокрое, Можайский, Московская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Столяров Петр Иванов

Мать: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Бракосочетание
11.09.1877

Муж: Субботин Василий Сампсоныч

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Метрические свидетельства Военного-морского духовенства о бракосочетании 11 сентября 1877 года Малоярославецкого Калужской губернии мещанина Василия Самсоныча Суботина с крестьянкой Смоленской губерни... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1878

Дочь: Ерохина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Сампсоныч

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.05.1880

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Сампсоныч

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.02.1883

Дочь: Куксинская Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Сампсоныч

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.12.1885

Дочь: Александрова Мария (Муся) Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Сампсоныч

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1896 по 1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург. Итальянская 18
Место жительства
С 1899 по 1904
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Подьяческая 34
Место жительства
С 1905 по 1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Невский 109
Место жительства
С 1909 по 1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Невский пр. 111
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
1923
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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