(Zilinskaya (Sidorovich)) Anna Fedorovna 1897 — найти родственников по фамилии на Familio

(Zilinskaya (Sidorovich)) Anna Fedorovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1897, Belarus, Mogilev, Shklov

умерла Неизвестно

Отец
Sidorovich Fedor LeybovichНеизвестно г.р.
Мать
Sidorovich Marfa Vasiljevna1865 г.р.
Супруги
Zilinsky NikolayНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Sidorovich Fedor Leybovich

Мать: Sidorovich Marfa Vasiljevna

Belarus, Mogilev, Shklov

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zilinsky Nikolay

Belarus, Mogilev, Shklov

Место жительства
Неизвестно
Belarus, Mogilev, Shklov

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zilinsky Nikolay

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.