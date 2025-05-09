(Zilinskaya (Sidorovich)) Anna Fedorovna
женский, родилась 1897, Belarus, Mogilev, Shklov
умерла Неизвестно
ОтецSidorovich Fedor LeybovichНеизвестно г.р.
МатьSidorovich Marfa Vasiljevna1865 г.р.
Супруги
Zilinsky NikolayНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Belarus, Mogilev, Shklov
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Zilinsky Nikolay
Belarus, Mogilev, Shklov
Место жительства
Неизвестно
Belarus, Mogilev, Shklov
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zilinsky Nikolay
Смерть
Неизвестно