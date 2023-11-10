Некрасов Пронька Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Пронька Максимов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.?

Отец: Некрасов Максимко Федоров

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1671

Сын: Некрасов Ганька Прохоров?

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1672

Сын: Некрасов Сенька Прохоров?

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1675

Сын: Некрасов Митька Прохоров?

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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