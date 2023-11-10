Некрасов Пронька Максимов
Место рождения
Дата рождения16.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.?
Отец: Некрасов Максимко Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1671
Сын: Некрасов Ганька Прохоров?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1672
Сын: Некрасов Сенька Прохоров?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Некрасов Митька Прохоров?
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно