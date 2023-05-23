Попов (Спицына) Ефросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1895
Дата смерти04.08.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1927
Отец ребёнка: Попов Корней Лаврентьевич
Добринка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
04.08.1974
Похороны
Неизвестно
(16/14? участок) примерно 51,79993111N, 55,16047815E