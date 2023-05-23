Попов (Спицына) Ефросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов (Спицына) Ефросиния Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1895

Дата смерти

04.08.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1927

Сын: Попов Владимир Корнеевич

Отец ребёнка: Попов Корней Лаврентьевич

Добринка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
04.08.1974
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
(16/14? участок) примерно 51,79993111N, 55,16047815E
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