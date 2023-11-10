Додор (Шкет) Ксения Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додор (Шкет) Ксения Марковна

Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Шкет Марк Иванович

Мать: Шкет Анна Миронова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.11.1899

Дочь: Козел Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Курлова Яков

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
1899

Муж: Курлова Яков

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.08.1909 ст.

Дочь: Уразка Васса Антоновна

Отец ребёнка: Додор Антон Федорович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.02.1913

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Додор Антон Федорович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додор Антон Федорович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаренко Миланья Антоновна

Отец ребёнка: Додор Антон Федорович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Додор Антон Федорович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Карп Антонович

Отец ребёнка: Додор Антон Федорович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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