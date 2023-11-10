Додор (Шкет) Ксения Марковна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Шкет Марк Иванович
Мать: Шкет Анна Миронова
Рождение ребёнка
10.11.1899
Дочь: Козел Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Курлова Яков
Бракосочетание
1899
Муж: Курлова Яков
Рождение ребёнка
14.08.1909 ст.
Дочь: Уразка Васса Антоновна
Отец ребёнка: Додор Антон Федорович
Рождение ребёнка
03.02.1913
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Додор Антон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаренко Миланья Антоновна
Отец ребёнка: Додор Антон Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Додор Антон Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Додор Карп Антонович
Отец ребёнка: Додор Антон Федорович
Смерть
Неизвестно