Чорабай София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧорабай София Васильевна

Чорабай София Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-21
Рождение ребёнка
1837

Сын: Чорабай Пантелей Дмитриевич

Отец ребёнка: Чорабай Дмитрий Кириллович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-21
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чорабай Дмитрий Кириллович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-21
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close