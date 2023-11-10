Чорабай София Васильевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-21
Рождение ребёнка
1837
Сын: Чорабай Пантелей Дмитриевич
Отец ребёнка: Чорабай Дмитрий Кириллович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-21
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чорабай Дмитрий Кириллович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-21
Смерть
Неизвестно