Орлова Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Зоя Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Ольга Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Славик Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Орлов Егор Ильич

Смерть
Неизвестно
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