Пушин Потап Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Пушин Афанасiй Тимофеев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1845
Рождение ребёнка
18.01.1849
Мать ребёнка: Холмогорова Мавра Васильева
Рождение ребёнка
?.01.1851
Дочь: Агафья Потапова
Мать ребёнка: Холмогорова Мавра Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно