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Пушин Потап Афанасьев

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пушин Афанасiй Тимофеев

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1845

Жена: Холмогорова Мавра Васильева

Рождение ребёнка
18.01.1849

Сын: Пушин Афанасiй Потапов

Мать ребёнка: Холмогорова Мавра Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1851

Дочь: Агафья Потапова

Мать ребёнка: Холмогорова Мавра Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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