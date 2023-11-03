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Кочуров Михаил Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1863

Дата смерти

25.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1863

Отец: Кочуров Павел Васильев

Мать: Кочурова Параскева Ильина

Бракосочетание
15.02.1891

Жена: Кочурова Гликерья Георгиева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 23 ж. 20
Рождение ребёнка
11.02.1895

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева

Рождение ребёнка
21.09.1897

Дочь: Вера Михайлова

Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева

Рождение ребёнка
26.09.1898

Сын: Кочуров Иван Михайлов

Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева

Рождение ребёнка
05.03.1902

Сын: Кочуров Федор Михайлов

Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева

Рождение ребёнка
20.06.1904

Сын: Кочуров Иван Михайлов

Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева

Рождение ребёнка
06.11.1905

Сын: Кочуров Павел Михайлов

Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева

Смерть
25.01.1906
38 лет скоропостижно по отношению Полуденского поселкового атамана от 15 февраля номер 103
Рождение ребёнка
05.05.1910

Сын: Кочеров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева

Рождение ребёнка
13.09.1924

Сын: Кочеров Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева

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