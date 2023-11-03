Кочуров Михаил Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1863
Дата смерти25.01.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1863
Отец: Кочуров Павел Васильев
Бракосочетание
15.02.1891
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 23 ж. 20
Рождение ребёнка
11.02.1895
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева
Рождение ребёнка
21.09.1897
Дочь: Вера Михайлова
Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева
Рождение ребёнка
26.09.1898
Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева
Рождение ребёнка
05.03.1902
Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева
Рождение ребёнка
20.06.1904
Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева
Рождение ребёнка
06.11.1905
Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева
Смерть
25.01.1906
38 лет скоропостижно по отношению Полуденского поселкового атамана от 15 февраля номер 103
Рождение ребёнка
05.05.1910
Сын: Кочеров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева
Рождение ребёнка
13.09.1924
Сын: Кочеров Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Кочурова Гликерья Георгиева