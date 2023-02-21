Чеботько Федор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботько Федор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.07.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеботько Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1883

Сын: Чеботько Харитон Федорович

Мать ребёнка: Чеботько Дарья Васильевна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.06.1895

Дочь: Агриппина Фёдоровна

Мать ребёнка: Чеботько Дарья Васильевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.07.1898

Сын: Чеботько Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Чеботько Дарья Васильевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботько Дарья Васильевна

Смерть
05.07.1900
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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