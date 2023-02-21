Чеботько Федор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.07.1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чеботько Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1883
Сын: Чеботько Харитон Федорович
Мать ребёнка: Чеботько Дарья Васильевна
Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.06.1895
Дочь: Агриппина Фёдоровна
Мать ребёнка: Чеботько Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
03.07.1898
Сын: Чеботько Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Чеботько Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1900