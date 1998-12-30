Лютоева Кристина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютоева Кристина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1998

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1998

Отец: Лютоев Александр Василевич

Мать: не указана

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