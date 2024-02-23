Кирсанова Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1982
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кирсанов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирсанов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кирсанов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирсанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кирсанов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирсанова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кирсанов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирсанов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кирсанов Николай