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Грухин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Грухин Иван Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Дочь: Окишева Параскева Петровна

Мать ребёнка: Грухина Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1724

Сын: Грухин Михайло Петрович

Мать ребёнка: Грухина Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Мокрецова Дарья Петровна

Мать ребёнка: Грухина Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Грухин Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Грухина Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Грухин Иван Петрович

Мать ребёнка: Грухина Анна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Анна Емельяновна

Смерть
1752
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