Грухин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1752
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Грухин Иван Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Окишева Параскева Петровна
Мать ребёнка: Грухина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Грухина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Мокрецова Дарья Петровна
Мать ребёнка: Грухина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Грухина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Грухин Иван Петрович
Мать ребёнка: Грухина Анна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Анна Емельяновна
Смерть
1752