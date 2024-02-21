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Тимофеев Евгений Викторович

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Место рождения

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1979

Отец: Тимофеев Виктор Александрович

Мать: Тимофеева (Богданова) Прасковья Илларионовна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Крещение
1980
Крестили в реке Исса.
Место жительства
31.12.2006
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Место жительства
01.01.2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
?.03.2008
Псков, город Псков, Псковская область
Высшее юридическое. Псковский филиал заочного обучения Санкт-Петербургского Университета МВД.
Бракосочетание
06.08.2011

Жена: Тимофеева Евгения Фёдоровна

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