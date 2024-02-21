Тимофеев Евгений Викторович
Место рождения
Дата рождения13.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1979
Крещение
1980
Крестили в реке Исса.
Место жительства
31.12.2006
Место жительства
01.01.2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
?.03.2008
Псков, город Псков, Псковская область
Высшее юридическое. Псковский филиал заочного обучения Санкт-Петербургского Университета МВД.
Бракосочетание
06.08.2011