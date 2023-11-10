(Субботина) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1880
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1880
Крещение
01.06.1880
Каза́нский кафедра́льный собо́р (Собор Казанской иконы Божией Матери) — один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга. Построен на Невском проспекте в 1801—1811 годах архитектором Андреем Воронихиным для... Показать все
Образование
Неизвестно
гимназия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1938
Отяково, Можайский, Московская область
Причина смерти: желудочное заболевание