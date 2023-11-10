(Субботина) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Субботина) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.05.1880

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1880

Отец: Субботин Василий Сампсоныч

Мать: Субботина Мария Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
01.06.1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Каза́нский кафедра́льный собо́р (Собор Казанской иконы Божией Матери) — один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга. Построен на Невском проспекте в 1801—1811 годах архитектором Андреем Воронихиным для... Показать все
Образование
Неизвестно
гимназия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1938
Отяково, Можайский, Московская область
Причина смерти: желудочное заболевание
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