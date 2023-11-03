Меньших ? (Карташева) Любовь Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньших ? (Карташева) Любовь Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1839

Отец: Карташев Михаил Осипов

Мать: Карташева Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Меньших Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Севрюгина Васса Михайлова

Отец ребёнка: Меньших Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
19.10.1872

Сын: Меньших Иван Михайлов

Отец ребёнка: Меньших Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
02.06.1876

Сын: Меньших Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Меньших Михаил Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньших Михаил Григорьев

Смерть
Неизвестно
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