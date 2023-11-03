Меньших ? (Карташева) Любовь Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1839
Отец: Карташев Михаил Осипов
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Меньших Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Севрюгина Васса Михайлова
Отец ребёнка: Меньших Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
19.10.1872
Отец ребёнка: Меньших Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
02.06.1876
Отец ребёнка: Меньших Михаил Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно