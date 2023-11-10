Евстигнеева Агапия Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигнеева Агапия Флоровна

Евстигнеева Агапия Флоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Евстигнеев Михаил Макарович

Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1895

Дочь: Савеличева Дарья Макаровна

Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1897

Дочь: Дарья Макаровна

Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1901

Дочь: Анна Макаровна

Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1903

Сын: Евстигнеев Александр Макарович

Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Евстигнеев Семион Макарович

Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1908

Дочь: Елена Макаровна

Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1908

Дочь: Марфа Макаровна

Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1910

Дочь: Елена Макаровна

Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич

Рождение ребёнка
27.11.1912

Сын: Евстигнеев Николай Макарович

Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1915

Дочь: Пелагея Макаровна

Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Макаровна

Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Макар Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close