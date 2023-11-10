Евстигнеева Агапия Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Евстигнеев Михаил Макарович
Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич
Рождение ребёнка
11.03.1895
Дочь: Савеличева Дарья Макаровна
Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич
Рождение ребёнка
15.03.1897
Дочь: Дарья Макаровна
Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.1901
Дочь: Анна Макаровна
Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич
Рождение ребёнка
16.05.1903
Сын: Евстигнеев Александр Макарович
Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Евстигнеев Семион Макарович
Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич
Рождение ребёнка
21.05.1908
Рождение ребёнка
21.05.1908
Дочь: Марфа Макаровна
Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич
Рождение ребёнка
07.05.1910
Рождение ребёнка
27.11.1912
Сын: Евстигнеев Николай Макарович
Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич
Рождение ребёнка
09.05.1915
Дочь: Пелагея Макаровна
Отец ребёнка: Евстигнеев Макар Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно