Высоцкий ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1962
Дата смерти27.07.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ростов-на-Дону, Ростовская область, Южный федеральный округ, Россия
Место жительства
Неизвестно
г.Белая Калитва, Белокалитвинский район, Ростовская область, Южный федеральный округ, Россия
Смерть
27.07.2021