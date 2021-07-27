Высоцкий ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкий ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1962

Дата смерти

27.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ростов-на-Дону, Ростовская область, Южный федеральный округ, Россия
Место жительства
Неизвестно
г.Белая Калитва, Белокалитвинский район, Ростовская область, Южный федеральный округ, Россия
Смерть
27.07.2021
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