Парфенова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиПосле 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Парфенов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Парфенов Иван Мефодиевич (Нефедович)
Цаца, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1922
Полдневое, Камызякский муниципальный район, Астраханская область