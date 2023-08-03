Парфенова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

После 1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1852 и 1856 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Парфенов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Парфенов Иван Мефодиевич (Нефедович)

Цаца, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Иван Мефодиевич (Нефедович)

Смерть
После 1922
Полдневое, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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