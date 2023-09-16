Рассохина Алёна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРассохина Алёна Сергеевна

Рассохина Алёна Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.2007

Сын: Рассохин Артём Александрович

Отец ребёнка: Рассохин Александр Викторович

Рождение ребёнка
14.02.2013

Сын: Рассохин Ярослав Александрович

Отец ребёнка: Рассохин Александр Викторович

Рождение ребёнка
14.02.2013

Сын: Рассохин Матвей Александрович

Отец ребёнка: Рассохин Александр Викторович

Рождение ребёнка
16.11.2020

Дочь: Рассохина Дарьяна Александровна

Отец ребёнка: Рассохин Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассохин Александр Викторович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close