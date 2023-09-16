Рассохина Алёна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.2007
Сын: Рассохин Артём Александрович
Отец ребёнка: Рассохин Александр Викторович
Рождение ребёнка
14.02.2013
Сын: Рассохин Ярослав Александрович
Отец ребёнка: Рассохин Александр Викторович
Рождение ребёнка
14.02.2013
Сын: Рассохин Матвей Александрович
Отец ребёнка: Рассохин Александр Викторович
Рождение ребёнка
16.11.2020
Дочь: Рассохина Дарьяна Александровна
Отец ребёнка: Рассохин Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно