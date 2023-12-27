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Лапин Филипп Андреев

Место рождения

Садовая Слобода

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Лапин Андрей Васильевич

Мать: ?

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1828

Сын: Лапин Никита Филиппович

Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аксинья Филипповна

Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лапин Федор Филиппович

Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лапин Илья Филиппович

Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова

Садовая Слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Агафья Михайлова

Смерть
Неизвестно
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