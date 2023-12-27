Лапин Филипп Андреев
Место рожденияСадовая Слобода
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Лапин Андрей Васильевич
Мать: ?
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аксинья Филипповна
Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Лапина Агафья Михайлова
Садовая Слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапина Агафья Михайлова
Смерть
Неизвестно