Любовникова Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1964
Рождение ребёнка
25.02.1988
Сын: Пленкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аборт
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
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