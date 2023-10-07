Любовникова Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовникова Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1964

Отец: Любовников Виктор Иннокентьевич

Мать: Любовникова Зоя Иванова

Рождение ребёнка
25.02.1988

Сын: Пленкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аборт

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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