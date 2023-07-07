Карпенко (Шаповалова) Иулиания
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1879
Отец: Шаповалов Симеон
Мать: Шаповалова Марта
Бракосочетание
12.02.1899
Муж: Карпенко Иван
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Рождение ребёнка
07.08.1899
Дочь: Нестеренко Мария
Отец ребёнка: Карпенко Иван
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-59R7-7?i=182&cc=4133834&cat=1017643 Воспреемники (крестные): Села Староселье крестьянин собственник Иван Емельянов Белоус и крестьянка Иустина Ива... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1901
Рождение ребёнка
05.05.1903
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Карпенко Иван
Рождение ребёнка
26.03.1905
Сын: Карпенко Гавриил
Отец ребёнка: Карпенко Иван
Рождение ребёнка
15.02.1907
Сын: Карпенко Онисим
Отец ребёнка: Карпенко Иван
Рождение ребёнка
30.08.1910
Сын: Карпенко Иоанн
Отец ребёнка: Карпенко Иван
Рождение ребёнка
26.07.1912
Сын: Карпенко Моисей
Отец ребёнка: Карпенко Иван
Рождение ребёнка
23.07.1914
Рождение ребёнка
26.03.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Карпенко Иван
Рождение ребёнка
03.03.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпенко Феодосий
Отец ребёнка: Карпенко Иван
Смерть
Неизвестно