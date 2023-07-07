Карпенко (Шаповалова) Иулиания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Шаповалова) Иулиания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1879

Отец: Шаповалов Симеон

Мать: Шаповалова Марта

Рождение ребёнка
28.10.1896

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
12.02.1899

Муж: Карпенко Иван

.
Рождение ребёнка
07.08.1899

Дочь: Нестеренко Мария

Отец ребёнка: Карпенко Иван

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-59R7-7?i=182&cc=4133834&cat=1017643 Воспреемники (крестные): Села Староселье крестьянин собственник Иван Емельянов Белоус и крестьянка Иустина Ива... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1901

Сын: Карпенко Трофим

Отец ребёнка: Карпенко Иван

Рождение ребёнка
05.05.1903

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Карпенко Иван

Рождение ребёнка
26.03.1905

Сын: Карпенко Гавриил

Отец ребёнка: Карпенко Иван

Рождение ребёнка
15.02.1907

Сын: Карпенко Онисим

Отец ребёнка: Карпенко Иван

Рождение ребёнка
30.08.1910

Сын: Карпенко Иоанн

Отец ребёнка: Карпенко Иван

Рождение ребёнка
26.07.1912

Сын: Карпенко Моисей

Отец ребёнка: Карпенко Иван

Рождение ребёнка
23.07.1914

Сын: Карпенко Трофим

Отец ребёнка: Карпенко Иван

Рождение ребёнка
26.03.1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Карпенко Иван

Рождение ребёнка
03.03.1919

Сын: Карпенко Трофим

Отец ребёнка: Карпенко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпенко Феодосий

Отец ребёнка: Карпенко Иван

Смерть
Неизвестно
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