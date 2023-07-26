Башар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Алкин Максуд

Мать: Юнусова Гульчячяк

Смерть
Неизвестно
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