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Башар
Башар
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1772
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Алкин Максуд
1734 г.р.
Мать
Юнусова Гульчячяк
1740 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Алкин Максуд
Мать:
Юнусова Гульчячяк
Смерть
Неизвестно
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