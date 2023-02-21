Васса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Петр Савельевич
Отец ребёнка: Савва Михайлович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Громов Дементий Савельевич
Отец ребёнка: Савва Михайлович
Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Савва Михайлович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Терентий Савельевич
Отец ребёнка: Савва Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Михайлович
Смерть
Неизвестно