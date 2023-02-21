Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Петр Савельевич

Отец ребёнка: Савва Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Громов Дементий Савельевич

Отец ребёнка: Савва Михайлович

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Савва Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Терентий Савельевич

Отец ребёнка: Савва Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Михайлович

Смерть
Неизвестно
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