Быстрова (Никитина) Ана Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Никитина) Ана Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Быстров Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Быстров Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Виктор Иванович

Отец ребёнка: Быстров Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Николай Иванович

Отец ребёнка: Быстров Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстров Иван Семенович

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