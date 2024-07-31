Кухтинов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтинов Дмитрий

Место рождения

Корекозево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кухтинов Никита

Мать: Кухтинова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухтинова Прасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Сын: Кухтинов Сергей

Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья

Рождение ребёнка
06.03.1910

Сын: Кухтинов Иван

Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья

Рождение ребёнка
07.10.1912

Сын: Кухтинов Дмитрий

Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья

Рождение ребёнка
26.01.1915

Сын: Кухтинов Григорий

Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья

Рождение ребёнка
01.10.1918

Дочь: (Кухтинова) Анастасия

Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья

Смерть
Неизвестно

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