Кухтинов Дмитрий
Место рожденияКорекозево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кухтинов Никита
Мать: Кухтинова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кухтинова Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Сын: Кухтинов Сергей
Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья
Рождение ребёнка
06.03.1910
Сын: Кухтинов Иван
Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья
Рождение ребёнка
07.10.1912
Сын: Кухтинов Дмитрий
Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья
Рождение ребёнка
26.01.1915
Сын: Кухтинов Григорий
Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья
Рождение ребёнка
01.10.1918
Дочь: (Кухтинова) Анастасия
Мать ребёнка: Кухтинова Прасковья
Смерть
Неизвестно