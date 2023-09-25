Сапрыкина (Карандина) Людмила Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Карандина) Людмила Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1982

Отец: Карандин Вячеслав Петрович

Мать: Карандина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.2005

Дочь: Сапрыкина Дарья Вадимовна

Отец ребёнка: Сапрыкин Вадим Владимирович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.2016

Дочь: Сапрыкина Диана Вадимовна

Отец ребёнка: Сапрыкин Вадим Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Вадим Владимирович

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