Сапрыкина (Карандина) Людмила Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1982
Рождение ребёнка
11.12.2005
Дочь: Сапрыкина Дарья Вадимовна
Отец ребёнка: Сапрыкин Вадим Владимирович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.2016
Дочь: Сапрыкина Диана Вадимовна
Отец ребёнка: Сапрыкин Вадим Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно