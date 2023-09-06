Бобовникова Хая Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобовникова Хая Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1909

Сын: Бобовников Иосиф Наумович

Отец ребёнка: Бобовников Ейхон Я

Рождение ребёнка
30.11.1910

Сын: Бобовников Израиль Еханович

Отец ребёнка: Бобовников Ейхон Я

Рождение ребёнка
17.09.1913

Дочь: Бобовникова Бэлла Евгеньевна

Отец ребёнка: Бобовников Ейхон Я

Рождение ребёнка
21.01.1916

Дочь: Шахнович Анна Яхоновна

Отец ребёнка: Бобовников Ейхон Я

Смерть
1960
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