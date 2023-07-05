Прозоров Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозоров Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Около 1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1877

Сын: Прозоров Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Прозоров Варвара Адриановна

Рождение ребёнка
06.05.1889

Сын: Прозоров Адриан Алексеевич

Мать ребёнка: Прозоров Варвара Адриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Прозоров Варвара Адриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозоров Варвара Адриановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1899
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