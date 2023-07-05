Прозоров Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиОколо 1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1877
Сын: Прозоров Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: Прозоров Варвара Адриановна
Рождение ребёнка
06.05.1889
Сын: Прозоров Адриан Алексеевич
Мать ребёнка: Прозоров Варвара Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Прозоров Варвара Адриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прозоров Варвара Адриановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1899