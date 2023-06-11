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Коробейников Иван Илларионович
Коробейников Иван Илларионович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
1996
Пол
Мужской
Отец
Коробейников Илларион Петрович
1900 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Коробейников Илларион Петрович
Мать: не указана
Смерть
1996
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