Фреймут Отто Карл Константинович
Место рождения
Дата рождения11.11.1892
Дата смерти28.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1892
Бракосочетание
12.10.1918
Рождение ребёнка
29.09.1920
Дочь: Freymuth Hallgerd
Мать ребёнка: Von Samson-Himmelstjerna Hertha* Helene Erna
Рождение ребёнка
21.12.1922
Дочь: Freymuth Dagny
Мать ребёнка: Von Samson-Himmelstjerna Hertha* Helene Erna
Landsberg
Развод
18.01.1924
Бракосочетание
12.02.1940
Danzig
Работа или профессия
Неизвестно
eesti ajaloolane
Смерть
28.04.1953
Goslar, Germany