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Фреймут Отто Карл Константинович

Место рождения

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

Дата рождения

11.11.1892

Дата смерти

28.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1892

Отец: Freymuth Karl* Konstantin

Мать: Freymuth Alma Leontine Frommholdine

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Бракосочетание
12.10.1918

Жена: Von Samson-Himmelstjerna Hertha* Helene Erna

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
29.09.1920

Дочь: Freymuth Hallgerd

Мать ребёнка: Von Samson-Himmelstjerna Hertha* Helene Erna

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
21.12.1922

Дочь: Freymuth Dagny

Мать ребёнка: Von Samson-Himmelstjerna Hertha* Helene Erna

Landsberg
Развод
18.01.1924

Жена: Von Samson-Himmelstjerna Hertha* Helene Erna

Бракосочетание
12.02.1940

Жена: Von Samson-Himmelstjerna Mary

Danzig
Работа или профессия
Неизвестно
eesti ajaloolane
Смерть
28.04.1953
Goslar, Germany
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